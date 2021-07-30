Закарпатська облрада переформатувалася: звільнено двох заступників голови і обраний один новий

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Закарпаття.

Рішення про дострокове припинення їх повноважень підтримали 35 депутатів на другому пленарному засіданні третьої сесії Закарпатської обласної ради 29 липня.

Першого заступника Андрія Шекети та заступника Дениса Мана на засіданні третьої сесії Закарпатської облради у залі не було. На сесії повним складом не з’явилися 3 фракції: "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Рідне Закарпаття".

Шекета та Ман пропрацювали на посадах заступників голови Закарпатської облради майже 8 місяців. Наразі вони залишаються депутатами облради.

На попередньому засіданні було прийнято рішення про переформатування комісій, що у свою чергу вплинуло на формування такого органу як президія обласної ради. Це рішення про комісію зараз знаходиться на розгляді в суді. Ми вважаємо, що воно було прийнято з рядом порушень і може бути визнане незаконним. Тому ми не брали участь у цьому засіданні. Це було наше політичне рішення. І так само я розумію, що це було таке ж політичне рішення наших колег по сесійній залі з "Рідного Закарпаття" та "Європейської Солідарності", — розповів Андрій Шекета.

Денис Ман сказав, що звільнення не означає, що вони перестають працювати.

У сесійній залі продовжуємо свою роботу. Ми бачимо, як непрофесійно сьогодні проведена сесія. Списується це чомусь на технічні помилки. Вважаю, що варто подарувати голові обласної ради регламент, - зауважив Ман.

Голова облради Олексій Петров прокоментував ситуацію після завершення сесії.

Політична ситуація в області постійно трансформується. Ми шукаємо вдосконалення, ми шукаємо більшої стійкості. Ми шукаємо можливості голосувати за гострі соціальні питання життєзабезпечення нашого краю. Напевно, не всі депутати мали бажання, можливість фізично приймати і долучатися до цього питання, а тому було прийнято рішення щодо такого, як ми казали переформатування або розширення коаліцій, — розповів Олексій Петров.

На сесії також обрали нового заступника голови облради – це Василь Іванчо з фракції "За майбутнє". Вакантною поки є посада першого заступника.

Політолог Михайло Шелемба вважає: її може посісти один із кандидатів від фракції "КМКС" Партія угорців України". На його думку, таким чином завершують формування нової більшості в облраді. Каже: йдеться про прихід до влади людей, які з грудня минулого року були в опозиції.

Як повідомлялося, у травні НАБУ оголосило підозру брату депутата Закарпатської облради Каськіва.