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30 липня 2021, 14:53 1

Питання відставки міністра оборони не стоїть-нардеп від "Слуги народу" Верещук

30 липня 2021, 14:53 1
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Фото з відкритих джерел
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Питання відставки міністра оборони Андрія Тарана не стоїть на порядку денному

Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна

"Питання щодо Тарану на фракції СН не обговорювалося. Наскільки я знаю, питання про його звільнення не стоїть "- заявила член Комітету з питань національної безпеки і оборони, нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Нагадаємо, що цього тижня Президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити Головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. На його місце призначений командир оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.

Причиною звільнення головкому називався конфлікт з Міністром оборони Андрієм Тараном.

У свою чергу представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський допустив звільнення самого Тарана

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