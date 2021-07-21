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21 липня 2021, 19:59 4

Нардеп Качура розповів, до роботи яких міністрів є претензії в депутатського корпусу

21 липня 2021, 19:59 4
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Фото з відкритих джерел
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У депутатського корпусу Верховної Ради є претензії та запитання щодо роботи до міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка

Про це заявив народний депутат Олександр Качура (фракція "Слуга народу") в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Однозначно, у вересні будуть кадрові зміни (...) Є претензії у депутатського корпусу і є розмови про те, що потрібно ці міністерства посилити іншими міністрами. Є розмови щодо Міністерства оборони, Міністерства юстиції. Є запитання щодо Міністерства культури: знаю, що колеги зареєстрували проект постанови про звільнення, там насправді неоднозначна ситуація, - сказав Качура.

При цьому він також звернув увагу на відсутність комунікації глави Мін'юсту з парламентом.

Щодо Міністерства юстиції претензії, мені здається, є у колег, тому що найбільша помилка - це відсутність комунікації з парламентом, оскільки ми лише через Facebook можемо спостерігати, як міністр юстиції то на траві лежить, то на столі тощо... Є наразі претензії до результатів роботи, тому що господарство Мін'юсту дуже велике і це не лише в'язниці та камери попереднього ув'язнення, в яких відбувається ремонт, а це набагато більше, і потрібно, щоб там відбувалися системні зміни, - уточнив парламентарій.

Щодо можливих кадрових змін у силовому блоці, Качура підтвердив, що в кулуарах парламенту обговорюється інформація щодо генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Я чув, що колега це публічно озвучила щодо генерального прокурора. Таке у кулуарах також звучало, і вже пішло це в засоби масової інформації. Теж таке можливо, - сказав Качура.

Як повідомлялося, депутатка заявила, що восени в уряді можливі кадрові зміни. Заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук не виключає, що восени відбудуться кадрові зміни у Кабінеті Міністрів.

Згодом нардеп підтвердив чутки про ймовірність відставки Тарана восени. Народний депутат від фракції "Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.

Раніше у "Слузі народу" прокоментували чутки про відставку Венедіктової. Найближчим часом не очікується відставка Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

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