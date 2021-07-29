Фракція залишається працювати - нардеп Железняк з "Голосу"

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Про це повідомив голова фракції "Голос" у Верховній Раді, член політради партії Ярослав Железняк, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Я впевнений, що кожен член фракції залишається порядною і чесною людиною. Те, що, на жаль, деякі кар'єрні амбіції не були задоволені, це стало причиною рішень колег і рішень з'їзду щодо цих колег. Але фракція залишається. Поки що мені не відомо ні про одну заяву щодо виходу з фракції. Упевнений, що і не буде. Фракція залишається працювати, - сказав Железняк на пресконференції.

Він наголосив, що між тими, хто залишив партію, і тими, хто залишився в ній, немає основоположних, ідеологічних розбіжностей.

Відверто кажучи, ми, коли були ще кандидатами в народні депутати, всі разом підписували особисте зобов'язання, що в разі виходу з лав партії, кожен народний депутат зобов'язується скласти мандат. Не знаю, виконуватимуть мої колеги цю обіцянку чи ні. У мене є почуття, що вона, на жаль, ними буде проігнорована. Але далі я впевнений, що всі народні депутати фракції працюватимуть над тим, щоб реалізовувати наші ідеологічні засади, - пояснив Железняк.

Він додав, що виборчий список партії охоплював 200 людей.

Повірте, кожен із них досить професійна і порядна людина, тому я думаю, що для нашої фракції ще багато є чудових кандидатів, але давайте поки що фіксувати те, що у фракції залишається 20 людей, поки що у мене немає жодної заяви про вихід із фракції або припинення мандата жодним із депутатів, які сьогодні заявили про вихід із партії, - зазначив Железняк.

Як повідомлялося, сьогодні частина депутатів "Голосу" написали заяви про вихід з партії.

Також "Голос" виключив з партії сімох нардепів. З’їзд партії "Голос" виключив сімох нардепів з лав політичної сили.