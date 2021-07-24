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24 липня 2021, 16:33 661

Нардепи запропонували понад 11 тис. поправок до податкового законопроєкту, - Железняк

24 липня 2021, 16:33 661
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Фото з відкритих джерел
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Депутати Верховної Ради внесли до законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" 11 314 поправок

Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Якщо вам не вистачає цікавого чтива на вихідних… ось таблиця правок до податкового (законопроєкту, – ред.) №5600…, – прокоментував Железняк електронний файл з порівняльною таблицею.

Усього файл вмістив у собі 3556 сторінок тексту. Фінальне ж число поправок сягнуло 11 314.

Як повідомлялося, "Слуги" заперечують, що законопроект №5600 про зміни до Податкового кодексу підвищує податки для громадян.

поправки нардеп законопроєкт податки Яровлав Железняк

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