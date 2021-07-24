Нардепи запропонували понад 11 тис. поправок до податкового законопроєкту, - Железняк
Депутати Верховної Ради внесли до законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" 11 314 поправок
Про це повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк, передає RegioNews.
Якщо вам не вистачає цікавого чтива на вихідних… ось таблиця правок до податкового (законопроєкту, – ред.) №5600…, – прокоментував Железняк електронний файл з порівняльною таблицею.
Усього файл вмістив у собі 3556 сторінок тексту. Фінальне ж число поправок сягнуло 11 314.
Як повідомлялося, "Слуги" заперечують, що законопроект №5600 про зміни до Податкового кодексу підвищує податки для громадян.
На нардепа від ОПЗЖ Папієва Генпрокуратура відкрила два кримінальні провадженняВсі новини »
22 липня 2021, 17:34Раді пропонують скоротити максимальну дозволену до купівлі площу земельних ділянок до 500 га
20 липня 2021, 21:44Раді пропонують заборонити продаж пива та вин у супермаркетах
20 липня 2021, 16:45
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Вибух на "РівнеАзот": За що відповідатиме керівництво заводу і чому ця історія ще не завершилася
"Прийшов, розібрався, вирішив": як Тищенко поміняв в Ужгороді секретаря міськради з "порошенківця" на "слугу"