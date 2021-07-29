У Партії "Голос" підтримали вихід окремих депутатів та висловили довіру Кірі Рудик
У Партії «Голос» підтримали вихід окремих депутатів з її лав та висловили підтримку лідеру політичної сили Кірі Рудик
Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook політичної сили.
"Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає", - зазначається у заяві прес-служби політичної сили.
У "Голосі" наголошують, що депутати, обрані від цієї партії, мають продовжити виконувати програму.
Водночас на партійному з’їзді більшість делегатів висловила підтримку лідеру "Голосу" Кірі Рудик.
Нагадаємо, що частина депутатів "Голосу" написали заяви про вихід з партії. Зокрема, про вихід з партії оголосили нардепи Ярослав Юрчишин та Олександра Устінова.