У Партії "Голос" підтримали вихід окремих депутатів та висловили довіру Кірі Рудик

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У Партії «Голос» підтримали вихід окремих депутатів з її лав та висловили підтримку лідеру політичної сили Кірі Рудик

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook політичної сили.

"Ми вдячні колегам за спільну роботу і з повагою ставимося до їх рішення вийти з партії, бо дійсно останні події доводять, що спільна робота з будівництва партії неможлива. При цьому ми підкреслюємо, що базових ідеологічних розбіжностей з колегами в нас немає", - зазначається у заяві прес-служби політичної сили.

У "Голосі" наголошують, що депутати, обрані від цієї партії, мають продовжити виконувати програму.

Водночас на партійному з’їзді більшість делегатів висловила підтримку лідеру "Голосу" Кірі Рудик.

Нагадаємо, що частина депутатів "Голосу" написали заяви про вихід з партії. Зокрема, про вихід з партії оголосили нардепи Ярослав Юрчишин та Олександра Устінова.