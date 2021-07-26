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26 липня 2021, 13:38 25

У парламенті збирають підписи за проведення позачергового засідання

26 липня 2021, 13:38 25
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Фото з відкритих джерел
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Спікер Дмитро Разумков планує скликати на 23 серпня позачергове засідання Верховної Ради через саміт "Кримської платформи"

Як пише RegioNews, про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

За його даними, депутатам вже розіслали лист про збір підписів за скликання позачергового засідання ВР.

На ньому планують розглянути проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до Організації Об’єднаних Націй, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, Європейського Парламенту, урядів і парламентів іноземних держав щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Російської Федерації" (№р 5775 від 15.07.2021).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про Великий герб не раніше вересня.

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