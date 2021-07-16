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16 липня 2021, 16:03 6

До Ради надійшли дві протилежних заяви від частин фракції "Голос" про зміну її керівництва

16 липня 2021, 16:03 6
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Фото з відкритих джерел
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До Регламентного комітету Верховної Ради направили звернення двох частин фракції “Голос” щодо зміни їх керівництва

Про це під час брифінгу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає RegioNews з посиланням на УНН.

До мене надійшли протилежні позиції від двох частин фракції "Голос” щодо того засідання, яке відбулося або не відбулося (засідання фракції "Голос" щодо зміни керівництва - ред.). Згідно з положенням, там є колізія. Це моя особиста думка, - заявив Разумков.

Зокрема, голова ВР прокоментував ситуацію стосовно заяв двох частин фракції, одна з яких каже, що замість народного депутата Ярослава Железняка тимчасово виконуючим обов’язки голови фракції обрано Романа Костенка.

На думку Разумкова, для того, щоб бути максимально об’єктивним, обидва звернення спрямовані за його вказівкою до комітету ВРУ з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ.

Він додав, що очікує на висновок комітету, який допоможе рухатися далі для вирішення цього питання.

Як повідомлялося, 16 червня у "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону. У партії "Голос" відповіли на розкол у фракції та створення депутатського об'єднання "Справедливість" звинуваченнями у порушенні регламенту Верховної Ради.

Голос фракція розкол керівник Дмитро Разумков

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