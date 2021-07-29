11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
18:01  29 июля
День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 18:22 16

Фракция остается работать - нардеп Железняк из "Голоса"

29 июля 2021, 18:22 16
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Никто из народных депутатов, покинувших партию "Голос", не подал заявление о выходе из фракции "Голос" в Верховной Раде

Об этом сообщил председатель фракции "Голос" в Верховной Раде, член политсовета партии Ярослав Железняк, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я уверен, что каждый член фракции остается порядочным и честным человеком. То, что, к сожалению, некоторые карьерные амбиции не были удовлетворены, это стало причиной решений коллег и решений съезда в отношении этих коллег. Но фракция остается. Пока что мне не известно ни об одном заявлении по выходу из фракции. Уверен, что и не будет. Фракция остается работать, - сказал Железняк на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что между теми, кто покинул партию, и теми, кто остался в ней, нет основополагающих идеологических разногласий.

Откровенно говоря, мы, когда были еще кандидатами в народные депутаты, все вместе подписывали личное обязательство, что в случае выхода из рядов партии, каждый народный депутат обязуется сдать мандат. Не знаю, будут выполнять мои коллеги это обещание или нет. У меня есть чувство, что оно, к сожалению, ими будет проигнорировано. Но дальше я уверен, что все народные депутаты фракции будут работать над тем, чтобы реализовывать наши идеологические основы, - пояснил Железняк.

Он добавил, что избирательный список партии охватывал 200 человек.

Поверьте, каждый из них достаточно профессиональный и порядочный человек, поэтому я думаю, что для нашей фракции еще много замечательных кандидатов, но давайте пока что фиксировать то, что во фракции остается 20 человек, пока что у меня нет ни одного заявления о выходе из фракции или прекращении мандата одним из депутатов, которые сегодня заявили о выходе из партии, - отметил Железняк.

Как сообщалось, сегодня часть депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии.

Впоследствии в партии "Голос" поддержали выход отдельных депутатов и выразили доверие Кире Рудык.

Также "Голос" исключил из партии семерых нардепов. Съезд партии "Голос" исключил семерых нардепов из рядов политической силы.

Голос нардепы исключение партия фракция Ярослав Железняк

В парламенте собирают подписи за проведение внеочередного заседания
26 июля 2021, 13:38
Нардепы предложили более 11 тыс. поправок в налоговый законопроект, - Железняк
24 июля 2021, 16:33
В Раду поступили два противоположных заявления от частей фракции "Голос" о смене ее руководства
16 июля 2021, 16:03
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua