Фракция остается работать - нардеп Железняк из "Голоса"

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Об этом сообщил председатель фракции "Голос" в Верховной Раде, член политсовета партии Ярослав Железняк, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Я уверен, что каждый член фракции остается порядочным и честным человеком. То, что, к сожалению, некоторые карьерные амбиции не были удовлетворены, это стало причиной решений коллег и решений съезда в отношении этих коллег. Но фракция остается. Пока что мне не известно ни об одном заявлении по выходу из фракции. Уверен, что и не будет. Фракция остается работать, - сказал Железняк на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что между теми, кто покинул партию, и теми, кто остался в ней, нет основополагающих идеологических разногласий.

Откровенно говоря, мы, когда были еще кандидатами в народные депутаты, все вместе подписывали личное обязательство, что в случае выхода из рядов партии, каждый народный депутат обязуется сдать мандат. Не знаю, будут выполнять мои коллеги это обещание или нет. У меня есть чувство, что оно, к сожалению, ими будет проигнорировано. Но дальше я уверен, что все народные депутаты фракции будут работать над тем, чтобы реализовывать наши идеологические основы, - пояснил Железняк.

Он добавил, что избирательный список партии охватывал 200 человек.

Поверьте, каждый из них достаточно профессиональный и порядочный человек, поэтому я думаю, что для нашей фракции еще много замечательных кандидатов, но давайте пока что фиксировать то, что во фракции остается 20 человек, пока что у меня нет ни одного заявления о выходе из фракции или прекращении мандата одним из депутатов, которые сегодня заявили о выходе из партии, - отметил Железняк.

Как сообщалось, сегодня часть депутатов "Голоса" написали заявления о выходе из партии.

Также "Голос" исключил из партии семерых нардепов. Съезд партии "Голос" исключил семерых нардепов из рядов политической силы.