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29 липня 2021, 10:49 3

Частина депутатів "Голосу" написали заяви про вихід з партії

29 липня 2021, 10:49 3
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Фото: з відкритих джерел
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Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" та покидають партію. Заяви про вихід із лав політсили написали нардепи Устінова та Ярослав Юрчишин

Як передає RegioNews, про це повідомила народний депутат Олександра Устінова у Facebook.

Finita la commedia або з'їзд "Голосу" сьогодні, як чергова профанація керівництва та цементування контролю Кіри Рудик над партією. Більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" та покидають партію", - зазначила вона.

За словами нардепа, керівництво партії штучно створило умови, за яких 75% партійців та місцевих депутатів не будуть представлені на з'їзді. З'їзд формувався виходячи не з кількості партійців та депутатів, представлених у місцевих громадах, а за лояльністю до керівництва.

"Голосу" більше не існує як партії, за якою стояли потужні команди та осередки. Тепер це партія імені однієї людини - Кіри Рудик, яка (партія) існує виключно на папері", - зазначила Устінова.

У керівництві партії обіцяють надати усі коментарі щодо виходу нардепів із політсили на пресконференції 29 липня о 15:30.

Нагадаємо, 16 червня у "Голосі" звинуватили нардепів, які створили власне об'єднання, у порушенні закону. У партії "Голос" відповіли на розкол у фракції та створення депутатського об'єднання "Справедливість" звинуваченнями у порушенні регламенту Верховної Ради.

ВР партія засідання Голос парламент депутати

 
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