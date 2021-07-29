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29 липня 2021, 17:01 35

"Голос" виключив з партії сімох нардепів

29 липня 2021, 17:01 35
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Фото з відкритих джерел
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З’їзд партії «Голос» виключив сімох нардепів з лав політичної сили

Про це пише Regionews з посиланням на Українську правду

"Один із делегатів на з’їзді поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії… З’їзд прийняв рішення про виключення 7 колег по фракції "Голос" з партії "Голос". Це Устінова, Стефанишина, Лозинський, Юрчишин, Цабаль, Клименко, Бобровська. З’їзд прийняв це рішення і ми рухаємося далі", - зазначила на брифінгу очільниця партії Кіра Рудик.

При цьому вона підтвердила, що в партії "Голос" немає ціннісних протиріч із колегами по фракції: "Ми вважаємо їх ефективними і гарними представниками української політики".

Нагадаємо, що народний депутат Олександра Устінова заявила, що більшість народних депутатів не братимуть участі у з'їзді партії "Голос" 29 липня та покидають лави політсили. За її словами, з'їзд "Голосу" – це "чергова профанація керівництва та цементування контролю Кіри Рудик над партією".

Устінова написала заяву про вихід із партії.

Таку ж заяву написав народний депутат Ярослав Юрчишин, Ольга Стефанишина, котра написала заяву на туалетному папері, Соломія Бобровська, Юлія Клименко.

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