Раді пропонують заборонити продаж пива та вин у супермаркетах
Верховній Раді пропонують заборонити продаж пива та вин у супермаркетах
Як пише Regionews, відповідний законопроєкт за авторством нардепа від фракції "Слуга народу" Георгія Мазурашу зареєстровано на сайті парламенту.
Законопроєктом пропонується внести зміни до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" та заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах у приміщеннях торговельних організацій, що здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами.
При цьому передбачається, що продаж вказаних товарів має здійснюватися лише у спеціалізованих магазинах де інші товари не продаються.
Нагадаємо, що 18 листопада у Чернівцях депутати підтримали заборону на продаж алкоголю у нічний час