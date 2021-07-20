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20 липня 2021, 16:45 1746

Раді пропонують заборонити продаж пива та вин у супермаркетах

20 липня 2021, 16:45 1746
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Фото з відкритих джерел
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Верховній Раді пропонують заборонити продаж пива та вин у супермаркетах

Як пише Regionews, відповідний законопроєкт за авторством нардепа від фракції "Слуга народу" Георгія Мазурашу зареєстровано на сайті парламенту.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального" та заборонити продаж пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових, тютюнових виробів, електронних сигарет, рідин, що використовуються в електронних сигаретах у приміщеннях торговельних організацій, що здійснюють торгівлю продуктами харчування, товарами дитячого асортименту або спортивними товарами.

При цьому передбачається, що продаж вказаних товарів має здійснюватися лише у спеціалізованих магазинах де інші товари не продаються.

Нагадаємо, що 18 листопада у Чернівцях депутати підтримали заборону на продаж алкоголю у нічний час

Верховна Рада депутат товари законопроєкт

 
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