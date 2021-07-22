На нардепа від ОПЗЖ Папієва Генпрокуратура відкрила два кримінальні провадження

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Одразу два кримінальні провадження за підписом генерального прокурора України Ірини Венедиктової відкрили проти нардепа з Буковини Михайла Папієва за втручання в діяльність Чернівецької ТВК

Це зазначається в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, передає RegioNews з посиланням на "Чернівецький промінь".

Депутата Верховної ради від "ОПЗЖ" звинувачують у втручанні у роботу Чернівецької територіальної виборчої комісії (ч.4 ст. 157 Кримінального кодексу України), а також у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення про злочин (ст. 383 ККУ). За цими статтями Папієву загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років.

Народний депутат України Папієв М.М., використовуючи своє службове становище, 21.01.2021 незаконно втручався у дiяльнiсть голови Чернівецької міської територіальної виборчої комісії Чернівецького району Чернівецької області, - йдеться у витязі з ЄРДР, який має у своєму розпорядженні місцеве видання.

Згодом Михайло Папієв звертався до поліції, щоб дискредитувати голову ТВК з метою її заміни на "свою" людину. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за завідомо неправдиве повідомлення про злочин.

Як повідомлялося, 26 січня ЦВК скасувала рішення Чернівецької ТВК про реєстрацію 10 депутатів та розпустила комісію. Водночас новий склад комісії зобов’язали зареєструвати цих же депутатів у 5-денний термін.

12 лютого ЦВК знову розпустила виборчу комісію в Чернівцях та зареєструвала депутатів від двох партій. Територіальну виборчу комісію звинуватили у затягуванні реєстрації депутатів.