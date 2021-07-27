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27 июля 2021, 17:06 8

ЦИК зарегистрировал нового нардепа вместо Монастырского

27 июля 2021, 17:06 8
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом. Он прошел в парламент, поскольку Денис Монастырский от "Слуги народа" был назначен министром внутренних дел

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание ЦИК.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК приняла решение зарегистрировать Антона Швачко народным депутатом, избранным на выборах 21 июля 2019 года по списку "Слуги народа".

Как сообщалось, 23 июля ЦИК признал избранным надепа, который заменит в Раде Монастырского.

Ранее, 16 июля стало известно, что новым нардепом от партии "Слуга народа" стал безработный IT-шник из Сум. Новым народным депутатом вместо назначенного 16 июля министром внутренних дел Дениса Монастырского станет Антон Швачко.

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