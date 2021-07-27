ЦИК зарегистрировал нового нардепа вместо Монастырского
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Антона Швачко народным депутатом. Он прошел в парламент, поскольку Денис Монастырский от "Слуги народа" был назначен министром внутренних дел
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заседание ЦИК.
Сообщается, что на сегодняшнем заседании ЦИК приняла решение зарегистрировать Антона Швачко народным депутатом, избранным на выборах 21 июля 2019 года по списку "Слуги народа".
Как сообщалось, 23 июля ЦИК признал избранным надепа, который заменит в Раде Монастырского.
Ранее, 16 июля стало известно, что новым нардепом от партии "Слуга народа" стал безработный IT-шник из Сум. Новым народным депутатом вместо назначенного 16 июля министром внутренних дел Дениса Монастырского станет Антон Швачко.
В парламенте собирают подписи за проведение внеочередного заседанияВсе новости »
26 июля 2021, 13:38На нардепа от ОПЗЖ Папиева Генпрокуратура открыла два уголовных производства
22 июля 2021, 17:34Раде предлагают запретить продажу пива и вин в супермаркетах
20 июля 2021, 16:45
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"