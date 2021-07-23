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23 липня 2021, 17:11 5

ЦВК визнала обраним надепа, який замінить у Раді Монастирського

23 липня 2021, 17:11 5
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Центральна виборча комісія визнала обраним нардепом Антона Швачка, який балотувався до парламенту за списком партії "Слуга народу".

Як пише Regionews відповідне рішення було підтримане на сьогоднішньому засіданні комісії усіма її членами.

"Визнати обраним народним депутатом України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатносу виборчому окрузі Швачка Антона Олексійовича, 1992 року народження, освіта вища, тимчасово непрацює, проживає у місті Суми, безпартійний, включений до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №139", - зачитала текст постанови секретар ЦВК Олена Гатаулліна.

Згідно до законодавства, тепер Швачко має подати до комісії пакет документів для реєстрації депутатом, а після реєстрації принести присягу у парламенті

Нагадаємо. що Верховна Рада 16 липня призначила народного депутата із фракції "Слуга народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ. За це рішення проголосував 271 парламентарій.

У зв'язку з цим парламент достроково припинив його депутатські повноваження, а ЦВК не пізніше 6-го дня після надходження такого рішення ВР мала визнати обраним народним депутатом наступним за черговістю у списку "СН" кандидата, яким є №139 Антон Швачко.

Слуга народа Верховна Рада МВС ЦВК депутати

 
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