У "Слуг народу" прокоментували можливість участі жителів окупованого Донбасу у виборах до Держдуми РФ

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Про це заявила на телеканалі "Україна 24" народна депутатка з фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає RegioNews.

Тому я закликаю всіх, хто нас зараз чує: не беріть участь у цих виборах, тому що це псевдовибори, які все одно не будуть визнані Україною, і немає потреби долучатись до цього процесу. Бо так чи інакше – скільки ниточці не витись, все одно кінець прийде. Тому не треба брати участь у таких злочинах, — сказала вона.

Верещук прокоментувала поширену думку людей в ОРДЛО, що їх позбавлять нормального життя, зарплати, якщо вони не стануть на бік Росії, а їхати з ОРДЛО не хочуть, бо вважають його Україною.

Це дуже складне рішення, тому мушу додати: якщо від такого рішення залежатиме ваше життя, здоров'я, то приймайте рішення. Все це завершиться, рано чи пізно ми деокупуємо ОРДЛО і Крим. Але на це треба час і багато зусиль, — сказала вона.

Як повідомлялося, секретар РНБО Данілов констатував, що жителям окупованих частин Луганської і Донецької областей роздали 630 тис. російських паспортів.

Також відомо, що місцеві вибори в окремих громадах Донбасу можуть відбудуться навесні 2022 року.