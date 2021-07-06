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06 липня 2021, 21:53 10

Данілов: Жителям окупованих частин Луганської і Донецької областей роздали 630 тис. російських паспортів

06 липня 2021, 21:53 10
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Фото з відкритих джерел
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В ОРДЛО роздали 630 тисяч російських паспортів

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає RegioNews з посиланням на "24 канал”.

На території Луганської і Донецької областей роздано 630 тисяч російських паспортів, - сказав він.

За словами посадовця, наразі українська влада не може впливати на цей процес.

Вони хочуть, щоб ми провели вибори, але громадянином якої країни він буде вважатися, коли буде йти на вибори по українських законах? - зауважив Данілов.

На його думку, однією з причин, чому російська влада роздає паспорти, є бажання отримати додаткових 500 тис. голосів під час виборів у Держдуму восени цього року.

Як повідомлялося, сьогодні російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі ТКГ.

Також Разумков підписав закон щодо скасування штрафів за порушення виїзду з ОРДЛО.

ОРДЛО паспорт РНБО Олексій Данилов РФ

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