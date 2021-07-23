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23 липня 2021, 17:49 53

Зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 258 осіб – Денісова

23 липня 2021, 17:49 53
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На сьогодні зниклими безвісти на окупованому Донбасі вважаються 258 осіб, серед яких 67 військовослужбовців

Про це повідомляє омбудсмен Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Повідомляється, що вона провела зустріч з директором Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти Кетрін Бомбергер.

Наголосила, що в результаті збройної агресії РФ на тимчасово окупованих територіях окремих районів Донецької та Луганської областей 258 осіб (в тому числі 67 військовослужбовців, резервістів) вважаються зниклими безвісти при особливих обставинах, - зазначила Денісова.

Вона додала, що роботи щодо їх пошуку повинні проводитися в рамках Тристоронньої контактної групи, але процес заблоковано російською стороною.

Крім того, омбудсмен звернула увагу на проблеми пошуку зниклих безвісти в Криму і Севастополі. З 2014-го року управління Верховного комісара ООН з прав людини в Україні задокументовало 43 випадки, Україна має в своєму розпорядженні дані про 11.

Як повідомлялося, наприкінці червня омбудсмен також констатувала, що понад 400 громадян України позбавлені волі в РФ та на окупованих територіях.

Омбудсмен Людмила Денисова ОРДЛО окупація зниклі безвісти

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