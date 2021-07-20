Місцеві вибори в окремих громадах Донбасу можуть відбудуться навесні 2022 року

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Лідер партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко не виключає, що в 2022 році будуть проведені вибори в окремих громадах підконтрольної території Донбасу.

Про це пише Regionews з посиланням на Українські Новини.

Затримкою з проведенням виборів він пояснив ситуацією з безпекою.

"Там поки немає просувань по ситуації з безпекою. Військово-цивільні адміністрації (ВЦА) надалі підтверджують ті ж негативні висновки з безпеки складової.. Зараз ми працюємо над законопроектом, який скоро подамо. Він про уточнення порядку оцінки цих ситуацій і переносить таку оцінку на РНБО. До цього органу є довіра з одного боку, з іншого - ВЦА не є суб'єктом національної безпеки (це місцевий, локальний орган), щоб приймати такі глобальні рішення або надавати цю інформацію Центральній виборчій комісії. Ми зараз це все приведемо в порядок, буде трохи інший процес, РНБО буде розробляти критерії безпеки", - заявив парламентарій.

На уточнююче запитання, коли можуть відбутися вибори на підконтрольному Донбасі? Корнієнко відповів так: "ближче до весни ця тема активізується. Можливо, в якихось громадах можна буде навесні 2022 року провести".

Нагадаємо, що 11 травня шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва скасував постанову ЦВК про неможливість проведення місцевих виборів на Донбасі. Раніше комісія скасувала проведення голосування на частині контрольованої території регіону. Офіційна причина рішення; з міркувань безпеки.