Новий модератор ОБСЄ в ТКГ назвав Росію стороною конфлікту, делегація РФ образилась – Гармаш
Під час чергового засідання ТКГ стався скандал: делегація Росії та представниця Луганська образились через слова нового модератора ОБСЄ
Про це розповів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.
Був, можна сказати, скандал на гуманітарній підгрупі, тому що новий модератор від ОБСЄ на відміну від колишнього - пана Тоні Фріша - назвав Росію стороною конфлікту, - розповів Гармаш.
Як відзначив представник української делегації в ТКГ, слова модератора від ОБСЄ викликали незадоволення російської делегації та представниці з Луганська.
Як повідомлялося, з переговорів щодо Донбасу вийшли два представники ОБСЄ - посол ОБСЄ П'єр Морель і координатор гуманітарної підгрупи від ОБСЄ Тоні Фріш і 24 червня стало відомо, хто може замінити представників ОБСЄ, які пішли з ТКГ.
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