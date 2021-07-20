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20 липня 2021, 22:11 442

Новий модератор ОБСЄ в ТКГ назвав Росію стороною конфлікту, делегація РФ образилась – Гармаш

20 липня 2021, 22:11 442
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Фото з відкритих джерел
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Під час чергового засідання ТКГ стався скандал: делегація Росії та представниця Луганська образились через слова нового модератора ОБСЄ

Про це розповів представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", передає RegioNews.

Був, можна сказати, скандал на гуманітарній підгрупі, тому що новий модератор від ОБСЄ на відміну від колишнього - пана Тоні Фріша - назвав Росію стороною конфлікту, - розповів Гармаш.

Як відзначив представник української делегації в ТКГ, слова модератора від ОБСЄ викликали незадоволення російської делегації та представниці з Луганська.

Як повідомлялося, з переговорів щодо Донбасу вийшли два представники ОБСЄ - посол ОБСЄ П'єр Морель і координатор гуманітарної підгрупи від ОБСЄ Тоні Фріш і 24 червня стало відомо, хто може замінити представників ОБСЄ, які пішли з ТКГ.

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РФ ТКГ ОБСЄ конфлікт скандал

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