17:04  24 июля
На Львовщине подтвердили три случая заболевания коронавирусом-"Дельта"
17:18  24 июля
300 кг янтаря и оборудования на миллион: разоблачен незаконный канал переправки драгоценных камней за границу
17:44  24 июля
На Донбассе сегодня зафиксировано семь обстрелов украинских позиций
UA | RU
UA | RU
24 июля 2021, 16:49 8

У "Слуг народа" прокомментировали возможность участия жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму РФ

24 июля 2021, 16:49 8
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Тем, что РФ разрешила жителям ОРДЛО голосовать онлайн на выборах в Госдуму, Россия делает людей соучастниками преступления

Об этом заявила на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.

Поэтому я призываю всех, кто нас сейчас слышит: не принимайте участия в этих выборах, потому что это псевдовыборы, которые все равно не будут признаны Украиной, и нет необходимости приобщаться к этому процессу. Потому что так или иначе – сколько ниточке ни виться, все равно конец придет. Поэтому не надо участвовать в таких преступлениях, — сказала она.

Верещук прокомментировала распространенное мнение людей в ОРДЛО, что их лишат нормальной жизни, зарплаты, если они не станут на сторону России, а ехать из ОРДЛО не хотят, потому что считают его Украиной.

Это очень сложное решение, поэтому должна добавить: если от такого решения будет зависеть ваша жизнь, здоровье, то принимайте решение. Все это завершится, рано или поздно мы деоккупируем ОРДЛО и Крым. Но на это нужно время и много усилий, — сказала она.

Как сообщалось, секретарь СНБО Данилов констатировал, что жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали 630 тыс. российских паспортов.

Также известно, что местные выборы в отдельных общинах Донбасса могут состоятся весной 2022 года.

выборы ОРДЛО Госдума РФ преступление Ирина Верещук Слуга народа

Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 258 человек - Денисова
23 июля 2021, 17:49
Зеленский подписал закон об отмене штрафов с нарушения порядка въезда\выезда из ОРДЛО
22 июля 2021, 11:17
Новый модератор ОБСЕ в ТКГ назвал Россию стороной конфликта, делегация РФ обиделась - Гармаш
20 июля 2021, 22:11
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
"Пришел, разобрался, решил": как Тищенко поменял в Ужгороде секретаря горсовета с "порошенковца" на " слугу"
Все публикации »
Игорь Попов
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram