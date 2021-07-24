У "Слуг народа" прокомментировали возможность участия жителей оккупированного Донбасса в выборах в Госдуму РФ

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Об этом заявила на телеканале "Украина 24" народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает RegioNews.

Поэтому я призываю всех, кто нас сейчас слышит: не принимайте участия в этих выборах, потому что это псевдовыборы, которые все равно не будут признаны Украиной, и нет необходимости приобщаться к этому процессу. Потому что так или иначе – сколько ниточке ни виться, все равно конец придет. Поэтому не надо участвовать в таких преступлениях, — сказала она.

Верещук прокомментировала распространенное мнение людей в ОРДЛО, что их лишат нормальной жизни, зарплаты, если они не станут на сторону России, а ехать из ОРДЛО не хотят, потому что считают его Украиной.

Это очень сложное решение, поэтому должна добавить: если от такого решения будет зависеть ваша жизнь, здоровье, то принимайте решение. Все это завершится, рано или поздно мы деоккупируем ОРДЛО и Крым. Но на это нужно время и много усилий, — сказала она.

Как сообщалось, секретарь СНБО Данилов констатировал, что жителям оккупированных частей Луганской и Донецкой областей раздали 630 тыс. российских паспортов.

Также известно, что местные выборы в отдельных общинах Донбасса могут состоятся весной 2022 года.