Арестович запевняє, що звільнення міністра оборони Тарана "не передбачається"

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Про це позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, заявив в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Так Олексій Арестович прокоментував чутки щодо можливого звільнення Тарана.

Наскільки мені відомо, пан Таран поки виконує свої обов'язки, і його звільнення не передбачається. Президент робить завжди одне і те саме. Він дивиться на показники ефективності роботи, потім виносить персональні кадрові рішення. Нещодавно були звільнені три заступники міністра оборони, тому що їхні показники містили як вдалі, так і невдалі досягнення. З результатами проблем з держоборонзмовленням, з закупівлями в армії, харчуванням ЗСУ і за інформаційним супроводженням були зроблені певні висновки. У посади міністра оборони інші KPI (ключові показники ефективності - ред.). Буде надана відповідна оцінка, і тоді будуть зроблені кадрові персональні висновки, - сказав Арестович.

Як повідомлялося, заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук не виключає, що восени в уряді можливі кадрові зміни.

Згодом нардеп підтвердив чутки про ймовірність відставки Тарана восени. Народний депутат від фракції "Голос” Ярослав Железняк підтвердив чутки про те, що восени можлива відставка міністра оборони Андрія Тарана.

Також нардеп Качура розповів, до роботи яких міністрів є претензії в депутатського корпусу. У депутатського корпусу Верховної Ради є претензії та запитання щодо роботи до міністра оборони Андрія Тарана, міністра юстиції Дениса Малюськи та міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.