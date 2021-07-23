Арестович уверяет, что увольнения министра обороны Тарана "не предвидится"

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Об этом внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявил в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", передает RegioNews.

Так Алексей Арестович прокомментировал слухи о возможном увольнении Тарана.

Насколько мне известно, господин Таран пока исполняет свои обязанности, и его увольнения не предвидится. Президент делает всегда одно и то же. Он смотрит на показатели эффективности работы, потом выносит персональные кадровые решения. Недавно были уволены три заместителя министра обороны, потому что их показатели содержали как удачные, так и неудачные достижения. С результатами проблем с гособоронзаказом, с закупками в армии, питанием ВСУ и по информационному сопровождению были сделаны определенные выводы. У должности министра обороны другие KPI (ключевые показатели эффективности - ред.). Будет дана соответствующая оценка, и тогда будут сделаны кадровые персональные выводы, - сказал Арестович.

Как сообщалось, заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук не исключает, что осенью в правительстве возможны кадровые изменения.

Впоследствии нардеп подтвердил слухи о вероятности отставки Тарана осенью. Народный депутат от фракции "Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью возможна отставка министра обороны Андрея Тарана.

Также нардеп Качура рассказал, к работе каких министров есть претензии у депутатского корпуса. У депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы относительно работы к министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюське и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.