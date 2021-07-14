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14 липня 2021, 16:30 12

Восени в уряді можливі кадрові зміни - депутатка

14 липня 2021, 16:30 12
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Фото з відкритих джерел
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Заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук не виключає, що восени відбудуться кадрові зміни у Кабінеті Міністрів.

Як пише Regionews з посиланням на Укрінформ, про це вона заявила у коментарі журналістам

"Восени(кадрові питання-ред.) - я не виключаю. Ви ж бачите, що у нас немає недоторканих міністерств і прізвищ", – зазначила нардеп.

Нагадаємо, що Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Народні депутати від "Слуги народу" обговорили питання звільнення Авакова на засіданні фракції у вівторок, 13 липня. На засіданні політсили були присутні Президент Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду голови МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що погодився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.

Голосування за відставку міністра внутрішніх справ Авакова відбудеться у четвер, 15 липня, а за призначення кандидата на посаду нового міністра Дениса Монастирського заплановане на п'ятницю, 16 липня.

Аваков відставка МВС Офіс президента прем'єр

 
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