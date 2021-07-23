Малюська назвав умови, за яких піде у відставку

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Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що піде у відставку, якщо його про це попросить хтось із трьох осіб — його дружина, Президент України Володимир Зеленський чи Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це міністр заявив у ефірі телеканалу "Україна 24”, передає RegioNews.

Так Малюська відповів на питання, що буде, якщо ВР або уряд вирішить відправити його у відставку.

Чуток безліч, і я завжди, з першого дня, говорив одразу, що я за крісло не тримаюся. Рішенням парламенту я, безумовно, піду у відставку, але є ще три людини, слів яких достатньо, щоб я одразу написав заяву і вже збирав речі — це Президент, Прем’єр і дружина моя. З усіма названими людьми не було таких розмов, - розповів Малюська.

За його словами, немає незамінних людей, "є команда, є Мін’юст, і Мін’юст сильний, ми створили дуже гарну команду”.

Але менше з тим, розмов не було, прохань — не було, я поки що ще відчуваю у собі сили трошки попрацювати, - поінформував міністр.

За його словами, після того, як він піде у відставку, він може орієнтовно на тиждень поїхати відпочити на море із сім'єю.

Але як тільки буде бажання будь-кого з названих осіб (дружини, Прем’єра або Президента — ред.) — я одразу на море на тиждень, а потім — працювати десь в іншому місці, - уточнив Малюська.

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