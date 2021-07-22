Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про Великий герб не раніше вересня

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Верховна Рада зможе розглянути законопроєкт про Великий Державний Герб України не раніше вересня поточного року

Про це пише Regionews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Парламент може перейти до розгляду цього законопроекту в залі вже у вересні. Питання про Великий герб-дуже концептуальне, що вимагає обговорення, - заявила віце-спікер парламенту Олена Кондратюк.

При цьому віце-спікер виключає можливість прийняття цього законопроєкту як на позачерговій сесії Верховної Ради 23 Серпня, яка буде присвячена саміту "Кримська платформа", так і під час урочистого засідання з нагоди 30-річчя Незалежності України, яке відбудеться 24 серпня.

Позачергова сесія буде 23 серпня, і вона присвячена виключно "Кримській платформі", і цей законопроект навряд чи буде на неї винесено. Ми очікуємо участі в ній великого депутатського корпусу з різних країн. "Кримська платформа" повинна бути єдиною, тому і позачергова сесія буде присвячена відповідним питанням. 24 серпня відбудеться урочисте засідання Ради, на якому також не передбачено розгляд законопроєкту про Великий Державний Герб, - пояснила Кондратюк.

Вона також додала, що поки немає консенсусу щодо цього питання.

Як повідомлялося, Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб України.

Разом з тим, частина фракцій Ради не має наміру підтримувати Великий герб Зеленського.