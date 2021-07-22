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22 июля 2021, 19:15 5

Рада может рассмотреть законопроект Зеленского о Большом гербе не раньше сентября

22 июля 2021, 19:15 5
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада сможет рассмотреть законопроект о Большом Государственном Гербе Украины не раньше сентября текущего года

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Парламент может перейти к рассмотрению этого законопроекта в зале уже в сентябре. Вопрос о большом гербе - очень концептуальный, требующий обсуждения, - заявила вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

При этом вице-спикер исключает возможность принятия этого законопроекта как на внеочередной сессии Верховной Рады 23 августа, которая будет посвящена саммиту "Крымская платформа", так и во время торжественного заседания по случаю 30-летия Независимости Украины, которое состоится 24 августа.

Внеочередная сессия будет 23 августа, и она посвящена исключительно "Крымской платформе", и этот законопроект вряд ли будет на нее вынесен. Мы ожидаем участия в ней большого депутатского корпуса с разных стран. "Крымская платформа" должна быть единой, поэтому и внеочедная сессия будет посвящена соответствующим вопросам. 24 августа состоится торжественное заседание Рады, на котором также не предусмотрено рассмотрение законопроекта о Большом Государственном Гербе, - объяснила Кондратюк.

Она также добавила, что пока нет консенсуса относительно данного вопроса.

Как сообщалось, Комитет Рады поддержал законопроект Зеленского о большом государственном гербе Украины.

Вместе с тем, часть фракций Рады не намерена поддерживать Большой герб Зеленского.

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