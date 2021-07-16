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16 липня 2021, 14:28 150

Звернень щодо розгляду на позачерговій сесії закону про Великий герб немає, - Разумков

16 липня 2021, 14:28 150
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Фото з відкритих джерел
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Народні депутати або президент України поки що не зверталися до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо розгляду законопроекту про великий Державний Герб на позачерговій сесії парламенту в серпні

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Щодо великого герба, (розгляд відповідного законопроекту – ред.) у серпні можливий лише на позачерговій сесії... Станом на сьогодні жоден народний депутат або президент держави не зверталися до мене щодо цього, - зазначив Разумков.

Він нагадав, що Верховна Рада включила це питання до порядку денного сесії та скоротила терміни підготовки законопроєкту до розгляду у першому читанні.

Хочу нагадати, що для ухвалення цього закону необхідно 300 голосів. Я не готовий наразі відповісти, чи готові всі фракції його підтримати, чи ні, - уточнив спікер.

Як повідомлялося, 28 червня Президент Зеленський вніс до Ради законопроєкт про великий Державний герб України. Президент на урочистому засіданні Верховної Ради з нагоди Дня Конституції вніс на розгляд парламенту законопроєкт про великий Державний герб України та визначив його як невідкладний.

Згодом стало відомо, що частина фракцій Ради не має наміру підтримувати Великий герб Зеленського.

Разом з тим, Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб України.

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