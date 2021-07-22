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22 липня 2021, 10:25 5

Зеленський підписав закон про корінні народи

22 липня 2021, 10:25 5
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом 1 липня закон "Про корінні народи України".

Про це пише Regionews з посиланням на прес - службу Глави держави.

Нагадаємо, що вказаний закон було ухвалено під час позачергового засідання Верховної Ради 1 липня. Ним визначається, що корінний народ України — автохтонна етнічна спільнота, яка сформувалася на території України, є носієм самобутньої мови і культури, має традиційні, соціальні, культурні або представницькі органи, самоусвідомлює себе корінним народом України, становить етнічну меншість у складі її населення і не має власного державного утворення за межами України.

Корінними народами України, які сформувались на території Кримського півострова, є кримські татари, караїми, кримчаки.

Згідно із положеннями законодавчого акта, корінні народи України та їх представники мають право, колективно та індивідуально, на повне володіння всіма правами людини і основоположними свободами, визначеними у Статуті Організації Об’єднаних Націй, Загальній декларації прав людини, Декларації ООН про права корінних народів та в міжнародних договорах, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, а також передбаченими у Конституції та законах України.

Законом передбачається визначення правового статусу представницьких органів корінних народів України, їх ресурсного забезпечення, питання міжнародного представництва.

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