На нардепа от ОПЗЖ Папиева Генпрокуратура открыла два уголовных производства

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Сразу два уголовных производства за подписью генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой открыли против нардепа из Буковины Михаила Папиева за вмешательство в деятельность Черновицкой ТИК

Это отмечается в Едином реестре досудебных расследований, передает RegioNews со ссылкой на "Черновицкий проминь".

Депутата Верховной Рады от "ОПЗЖ" обвиняют во вмешательстве в работу Черновицкой территориальной избирательной комиссии (ч. 4 ст. 157 Уголовного кодекса Украины), а также в осуществлении заведомо ложного сообщения о преступлении (ст. 383 УКУ). За этими статьями Папиеву грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет.

Народный депутат Украины Папиев М. Н., используя свое служебное положение, 21.01.2021 незаконно вмешивался в деятельность председателя Черновицкой городской территориальной избирательной комиссии Черновицкого района Черновицкой области, - говорится в выписке из ЕРДР, которой располагает местное издание.

Впоследствии Михаил Папиев обращался в полицию, чтобы дискредитировать главу ТИК с целью ее замены на "своего" человека. По данному факту открыто уголовное производство за заведомо ложное сообщение о преступлении.

Как сообщалось, 26 января ЦИК отменила решение Черновицкой ТИК о регистрации 10 депутатов и распустила комиссию. В то же время новый состав комиссии обязали зарегистрировать этих же депутатов в 5-дневный срок.

12 февраля ЦИК снова распустила избирательную комиссию в Черновцах и зарегистрировала депутатов от двух партий. Территориальную избирательную комиссию обвинили в затягивании регистрации депутатов.