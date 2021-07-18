Сьогодні в Україні відбуваються повторні місцеві вибори депутатів сільрад – на Одещині та Чернігівщині
Сьогодні в Україні відбуваються повторні місцеві вибори двох депутатів сільських рад
Про це повідомляє ОПОРА, передає RegioNews.
До Піщанської сільради Подільського району на Одещині депутата обиратиме орієнтовно 630 виборців округу №6. А на Чернігівщині в Ніжинському районі до Крутівської сільради в окрузі №5 зможуть обрати депутата орієнтовно 445 виборців, - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося 17 червня, посли "Великої сімки” закликали провести місцеві вибори на Донбасі.
Також стало відомо, що у Слов’янську після запровадження ВЦА можуть провести місцеві вибори.
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