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18 липня 2021, 18:54 331

Сьогодні в Україні відбуваються повторні місцеві вибори депутатів сільрад – на Одещині та Чернігівщині

18 липня 2021, 18:54 331
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Фото з відкритих джерел
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Сьогодні в Україні відбуваються повторні місцеві вибори двох депутатів сільських рад

Про це повідомляє ОПОРА, передає RegioNews.

До Піщанської сільради Подільського району на Одещині депутата обиратиме орієнтовно 630 виборців округу №6. А на Чернігівщині в Ніжинському районі до Крутівської сільради в окрузі №5 зможуть обрати депутата орієнтовно 445 виборців, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося 17 червня, посли "Великої сімки” закликали провести місцеві вибори на Донбасі.

Також стало відомо, що у Слов’янську після запровадження ВЦА можуть провести місцеві вибори.

вибори Місцеві вибори Одеська область Чернігівська область депутат

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