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15 липня 2021, 21:56 5

У Чернівцях на хабарі затриманий помічник нардепа

15 липня 2021, 21:56 5
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Фото Нацполіції
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За фактом зловживання впливом у Чернівцях на отриманні хабаря затримано помічника народного депутата України  

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, він вимагав та одержав від волонтера 5700 доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на службових осіб Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради та за сприяння у прийнятті сесією Чернівецької міськради рішення про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків за заявами учасників ООС, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали помічника народного депутата України під час одержання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 5 тис. доларів США.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, готується повідомлення затриманому про підозру.

Разом з тим, місцеве видання molbuk.ua повідомляє, посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах, що правоохоронці підозрюють в отриманні неправомірної вигоди розміром $5700 Петра Стратійчука, який є помічником народного депутата від "Слуги народу" Георгія Мазурашу. Він – керівник громадської організації "Всеукраїнська федерація текволі", що зареєстрована в Чернівцях. Згідно з даними сервісу "Посіпаки", Петро Стратійчук є помічником народного депутата Георгія Мазурашу на платній основі.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві затримали шахрая, який "продавав" посаду в ДБР за 50 тис. доларів.

Раніше у Хмельницькому затримали чиновницю на хабарі за рішення про всиновлення. Викрито начальницю Служби у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації на вимаганні і отриманні хабаря в 5000 доларів США за сприяння в усиновленні.

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