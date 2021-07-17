Пожежі на Луганщині: у Раді вимагають звільнити голову обласної ДСНС

Фото: ДСНС

Тимчасова слідча комісія, яка розслідує причини масштабних пожеж у Луганській області влітку та восени 2020 року, вимагає звільнити голову ДСНС області Михайла Пшика

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив член ТСК, нардеп від "Слуга народу" Максим Ткаченко, передает RegioNews.

Ми закінчили роботу Тимчасової слідчої комісії... Ми винесли свої результати. Але подальшого просування, роботи за цими результатами ми поки не бачимо. І це завдання саме МВС", - сказав нардеп.

За його словами, слідча комсія Ради дійшла до висновку, що

Михайло Пшик не впорався зі своїми обов'язками під час боротьби із пожежами та ліквідації наслідків трагедії.

Він зазначив, що місцеві чиновники провалили роботу щодо евакуації населення з охопленої вогнем зони, також було недостатнє інформування жителів про пожежонебезпечну ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що чиновники ДСНС Луганщини постануть перед судом за фейкове гасіння пожеж. До суду передали справу шістьох чиновників управління ДСНС Луганської області, які "на папері” гасили масштабні пожежі.

В лютому стало відомо, що голову Луганської адміністрації Гайдая підозрюють в недбалості через пожежі в області. У цій справі також фігурують працівники ДСНС, які гасили пожежі лише на папері.

У липні 2020-го повідомлялося, що через лісові пожежі на Луганщині число жертв досягло семи людей, ще 27 - госпіталізовані. Пожежа знищила вже понад сотню будинків.