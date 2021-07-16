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16 липня 2021, 11:04 39

У "Слузі народу" прокоментували чутки про відставку Венедіктової

16 липня 2021, 11:04 39
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Фото з відкритих джерел
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Найближчим часом не очікується відставка Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора

Про це розповіла заступниця фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі на 24 каналі, пише RegioNews.

"Щодо (звільнення) Венедіктової, я думаю, що це чутки в кубі. Десь із телеграм-каналів", – підкреслила Кравчук.

За її словами, результат роботи Венедіктової є.

"Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради і в ефірах його пропагандистських каналів", – зауважила нардепка.

Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.

Україна відставка Ірина Венедіктова євгенія кравчук генпрокурор

 
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