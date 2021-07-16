У "Слузі народу" прокоментували чутки про відставку Венедіктової
Найближчим часом не очікується відставка Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора
Про це розповіла заступниця фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі на 24 каналі, пише RegioNews.
"Щодо (звільнення) Венедіктової, я думаю, що це чутки в кубі. Десь із телеграм-каналів", – підкреслила Кравчук.
За її словами, результат роботи Венедіктової є.
"Як мінімум, ми не спостерігаємо Віктора Медведчука на трибуні Верховної Ради і в ефірах його пропагандистських каналів", – зауважила нардепка.
Нагадаємо, 15 липня Рада відправила Авакова у відставку.
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Аваков пішов: чим запам’ятався міністр-рекордсмен, і як його відставка змінить політичну конфігурацію у країні
Повернення генерала-втікача: чому в Запоріжжі раптово з'явився міліціонер, якому закидають розгін Майдану