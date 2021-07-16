Аваков може повернутися в уряд восени – Арахамія

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Арсен Аваков, який пішов у відставку з поста глави МВС, може восени повернутися в Кабмін на нову посаду. У партії "Слуга народу" хочуть запропонувати колишньому міністру посаду віце-прем'єра

Про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі "Україна 24", передає RegioNews.

Є пропозиція, восени, коли почнеться політичний сезон, побачити його (Авакова - ред.) в якійсь іпостасі в команді. Це буде за домовленістю сторін вирішуватися у вересні. У нас є багато посад в уряді, у нас є 3-4 віце-прем'єра, - сказав він.

Як повідомлялося, 13 липня Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

15 липня Рада відправила Авакова у відставку.