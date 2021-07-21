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21 июля 2021, 19:59 7

Нардеп Качура рассказал, к работе каких министров есть претензии у депутатского корпуса

21 июля 2021, 19:59 7
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Фото из открытых источников
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У депутатского корпуса Верховной Рады есть претензии и вопросы относительно работы к министру обороны Андрею Тарану, министру юстиции Денису Малюське и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко

Об этом заявил народный депутат Александр Качура (фракция "Слуга народа" в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

Однозначно, в сентябре будут кадровые изменения...) Есть претензии у депутатского корпуса и есть разговоры о том, что нужно эти министерства усилить другими министрами. Есть разговоры относительно Министерства обороны, Министерства юстиции. Есть вопросы по Министерству культуры: знаю, что коллеги зарегистрировали проект постановления об увольнении, там на самом деле неоднозначная ситуация, - сказал Качура.

При этом он также обратил внимание на отсутствие коммуникации главы Минюста с парламентом.

Относительно Министерства юстиции претензии, мне кажется, есть у коллег, потому что самая большая ошибка - это отсутствие коммуникации с парламентом, поскольку мы только через Facebook можем наблюдать, как министр юстиции то на траве лежит, то на столе и тому подобное... Есть ли сейчас претензии к результатам работы, потому что хозяйство Минюста очень большое и это не только тюрьмы и камеры предварительного заключения, в которых происходит ремонт, а это намного больше, и нужно, чтобы там происходили системные изменения, - уточнил парламентарий.

Относительно возможных кадровых изменений в силовом блоке, Качура подтвердил, что в кулуарах парламента обсуждается информация относительно генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Я слышал, что коллега это публично озвучила в отношении генерального прокурора. Такое в кулуарах также звучало, и уже пошло это в средства массовой информации. Тоже такое возможно, - сказал Качура.

Как сообщалось, депутат заявила, что осенью в правительстве возможны кадровые изменения. Заместительница главы фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, народный депутат Евгения Кравчук не исключает, что осенью произойдут кадровые изменения в Кабинете Министров.

Впоследствии нардеп подтвердил слухи о вероятности отставки Тарана осенью. Народный депутат от фракции "Голос” Ярослав Железняк подтвердил слухи о том, что осенью возможна отставка министра обороны Андрея Тарана.

Раньше в "Слуге народа" прокомментировали слухи об отставке Венедиктовой. В ближайшее время не ожидается отставка Ирины Венедиктовой с поста генерального прокурора.

кадры отставка увольнение Минобороны Минюст Минкульт Александр Качура

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