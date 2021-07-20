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20 июля 2021, 22:11 424

Новый модератор ОБСЕ в ТКГ назвал Россию стороной конфликта, делегация РФ обиделась - Гармаш

20 июля 2021, 22:11 424
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Фото из открытых источников
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Во время очередного заседания ТКГ произошел скандал: делегация России и представительница Луганска обиделись из-за слов нового модератора ОБСЕ

Об этом рассказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24", передает RegioNews.

Был, можно сказать, скандал на гуманитарной подгруппе, потому что новый модератор от ОБСЕ в отличие от бывшего господина Тони Фриша - назвал Россию стороной конфликта, - рассказал Гармаш.

Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ, слова модератора от ОБСЕ вызвали недовольство русской делегации и представительницы из Луганска.

Как сообщалось, из переговоров по Донбассу вышли два представителя ОБСЕ - посол ОБСЕ Пьер Морель и координатор гуманитарной подгруппы от ОБСЕ Тони Фриш и 24 июня стало известно, кто может заменить представителей ОБСЕ, которые ушли из ТКГ.

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