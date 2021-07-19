Арестович назвав умову розвороту України на Схід

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Якщо вплив російських лобістів в ЄС та США буде посилюватися, і буде реалізована політика здачі українських інтересів, то Україна буде змушена розвернутися на Схід

Як пише Regionews про це в ефірі телеканалу Дом заявив позаштатний радник голови Офісу Президента Андрія Ємака та речник Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович.

Він пояснив, що має на увазі вибудовування системи відносин з Китаєм, В'єтнамом, Туреччиною, Об'єднаними Арабськими Еміратами, з Катаром та іншими країнами.

"Якщо Захід захоче подружитися з Росією ціною здачі українських інтересів або значної їх частки, то ми розвернемося на Схід, і так перебалансуємо нашу позицію. Тому в міжнародній політиці Україна перебуває на межі фолу", — акцентував спікер української делегації в ТКГ.

Арестович вважає, що деякі західні держави настільки побоюються Китаю, що "хочуть перетягнути Російську Федерацію на бік Заходу навіть ціною нав'язування Україні російського варіанта вирішення російсько-українського конфлікту".

При цьому він нагадав про підтримку Німеччиною будівництва російського газопроводу Північний потік-2, а також про ініціювання Берліном і Парижем саміту ЄС-Росія.

Арестович вважає, що в разі посилення проросійських настроїв в Європі і на Заході будуть посилюватися з акцентом на здачу українських інтересів, то Україні нічого не залишиться, як переглянути свій геополітичний вектор.

Нагадаємо, 17 липня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що візит президента України Володимира Зеленського до США відбудеться не раніше середини серпня, а не в липні, як очікувалося. Однак в Офісі президента цю інформацію спростували і запевнили, що зустріч відбудеться наприкінці цього місяця або в перших числах наступного.