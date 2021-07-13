СБУ заявляє про затримання агента російської розвідки

пресс-служба СБУ

Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою (ГУ ГШ ЗС РФ).

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу СБУ.

За версією спецслужби, після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір компромату щодо місцевих посадовців та військовослужбовців, а також відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо.

В СБУ вважають, що зазначені відомості мали бути використані для створення умов для виїзду вказаної категорії осіб до країни-агресора або на окуповані нею території, їх подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами до конфіденційного співробітництва.

"Зібрані дані затриманий передавав з використанням відпрацьованого закритого каналу зв’язку. За виконання завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську картку", - зазначають у спецслужбі.

У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено і вилучено засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки "Сбербанка России", посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 25 червня СБУ повідомила, що у Рівному агент спецслужб РФ намагався вивезти за кордон військові прилади