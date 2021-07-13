14:21  13 липня
На Львівщині ресторанам заборонили готувати страви, які швидко псуються
13:21  13 липня
Черкаси затопило: повалені дерева, автівки - у воді
08:36  13 липня
Окупанти на Донбасі п'ять разів зірвали режим "тиші": наші бійці дали гідну відсіч
UA | RU
UA | RU
13 липня 2021, 13:45 10

СБУ заявляє про затримання агента російської розвідки

13 липня 2021, 13:45 10
Читайте также на русском языке
пресс-служба СБУ
Читайте также
на русском языке

Контррозвідники СБУ затримали на Кіровоградщині громадянина України, який входив до складу організованого злочинного угруповання на території РФ і був завербований російською воєнною розвідкою (ГУ ГШ ЗС РФ).

Про це пише Regionews з посиланням на прес-службу СБУ.

За версією спецслужби, після повернення в Україну зловмисник за завданням російських кураторів здійснював збір компромату щодо місцевих посадовців та військовослужбовців, а також відомостей щодо їх виїздів до РФ і тимчасово окупованих територій, наявності родинних зв’язків, майна тощо.

В СБУ вважають, що зазначені відомості мали бути використані для створення умов для виїзду вказаної категорії осіб до країни-агресора або на окуповані нею території, їх подальшого затримання та залучення російськими спецслужбами до конфіденційного співробітництва.

"Зібрані дані затриманий передавав з використанням відпрацьованого закритого каналу зв’язку. За виконання завдань отримував грошову винагороду в національній валюті РФ на банківську картку", - зазначають у спецслужбі.

У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено і вилучено засоби зв’язку, які використовувались для контактів із представником ГУ ГШ ЗС РФ, банківські картки "Сбербанка России", посвідчення про належність до персоналу російських комунальних та комерційних структур.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що 25 червня СБУ повідомила, що у Рівному агент спецслужб РФ намагався вивезти за кордон військові прилади

РФ СБУ розвідка агентурна мережа валюта

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua