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18 июля 2021, 18:54 390

Сегодня в Украине проходят повторные местные выборы депутатов сельсоветов - в Одесской и Черниговской областях

18 июля 2021, 18:54 390
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Фото из открытых источников
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Сегодня в Украине проходят повторные местные выборы двух депутатов сельских советов

Об этом сообщает ОПОРА, передает RegioNews.

В Песчанский сельсовет Подольского района Одесской области депутата будут избирать ориентировочно 630 избирателей округа №6. А на Черниговщине в Нежинском районе в Крутовский сельсовет в округе №5 смогут выбрать депутата ориентировочно 445 избирателей, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 17 июня, послы "Большой семерки” призвали провести местные выборы на Донбассе.

Также стало известно, что в Славянске после введения ВГА могут провести местные выборы.

выборы Местные выборы Одесская область Черниговская область депутат

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