Сегодня в Украине проходят повторные местные выборы депутатов сельсоветов - в Одесской и Черниговской областях
Сегодня в Украине проходят повторные местные выборы двух депутатов сельских советов
Об этом сообщает ОПОРА, передает RegioNews.
В Песчанский сельсовет Подольского района Одесской области депутата будут избирать ориентировочно 630 избирателей округа №6. А на Черниговщине в Нежинском районе в Крутовский сельсовет в округе №5 смогут выбрать депутата ориентировочно 445 избирателей, - говорится в сообщении.
Как сообщалось 17 июня, послы "Большой семерки” призвали провести местные выборы на Донбассе.
Также стало известно, что в Славянске после введения ВГА могут провести местные выборы.
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