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15 липня 2021, 12:00 45

НАЗК перевірятиме декларацію депутата житомирської облради через високі ризики

15 липня 2021, 12:00 45
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Фото з відкритих джерел
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Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало повну перевірку семи декларацій, зокрема депутата житомирської обласної ради Віктора Развадовського

Про це пише Regionews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

В агенції пояснили, що автоматичний комп’ютерний аналіз даних у декларації Развадовського та інших посадовців виявив високий рівень ризиків.

"На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів", – нагадали в НАК

Усього з початку 2021 року НАЗК узяло в перевірку вже 824 декларації публічних службовців.

Нагадаємо, що Верховна рада під час засідання 29 червня підтримала законопроєкт №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях з правками президента Володимира Зеленського

НАЗК перевірки депутат аналізи Декларація

 
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