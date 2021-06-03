У Слов’янську після запровадження ВЦА можуть провести місцеві вибори - Кириленко

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Військово-цивільна адміністрація у Слов’янську введена не назавжди, і в місті все одно будуть місцеві вибори

Про це під час брифінгу заявив голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко, передає RegioNews.

За його словами, рішення про запровадження ВЦА було політичним, і приймалося згідно закону "Про військово-цивільні абміністрації” через систематичне невиконання міською радою своїх повноважень.

Не треба плутати ВЦА, які введені у зв'язку з неможливістю проведення виборів через безпекову складову, і політичну складову введення ВЦА, оскількі місто не може кожного місяця жити на 1\12 бюджету минулого року. Після всього цього буде проведення місцевих виборів у Слов'янську", - сказав Кириленко.

Він додав, що кандидатури на голову військово-цивільної адміністрації Слов'янська є і вони опрацьовуються.

Тут питання у тому, що місто втратило півроку з 2021 року, не прийнято бюджет, не ухвалено програми соціально-економічного розвитку, інвестиційні програми. Тому важливо надолужити цей час… Потім все одно будуть вибори, оберуть нового міського голову і подивимося, як воно буде", - додав Кириленко.

Однак він не уточнив, коли саме можуть відбутися ці вибори.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський створив військово-цивільну адміністрацію у Слов'янську.

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