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13 липня 2021, 18:11 4

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку

13 липня 2021, 18:11 4
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Фото з відкритих джерел
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Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»

Про це заявив Аваков, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал МВС.

Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь! – цитує Авакова пресслужба МВС.

Як повідомлялося, сьогодні ЗМІ повідомили, що у четвер Рада може розглянути відставку Авакова.

кадри Арсен Аваков міністр відставка МВС

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