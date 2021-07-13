Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку
Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»
Про це заявив Аваков, передає RegioNews з посиланням на Telegram-канал МВС.
Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь! – цитує Авакова пресслужба МВС.
Як повідомлялося, сьогодні ЗМІ повідомили, що у четвер Рада може розглянути відставку Авакова.
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