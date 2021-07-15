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15 липня 2021, 20:16 20

У Києві затримали шахрая, який "продавав" посаду в ДБР за 50 тис. доларів

15 липня 2021, 20:16 20
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Фото ДБР
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Працівники ДБР затримали громадянина України, який за 50 тисяч доларів США намагався "продати" посаду в Державному бюро розслідувань

Про це повідомили в пресслужбі ДБР, передає RegioNews.

Затриманий запевнив мешканця Києва, що буцімто має впливові зв’язки у конкурсній комісії ДБР та у Верховній Раді України і може "вирішити" питання працевлаштування до одного із підрозділів Центрального апарату ДБР на керівну посаду.

За свої "послуги" громадянин просив 50 тисяч доларів США.

15 липня 2021 року під час передачі першої частини грошей у сумі 35 тисяч доларів США особу було затримано працівниками ДБР, - йдеться в повідомленні.

Тривають слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, 9 липня поліція затримала двох податківців з Київщини через хабарі в 120 тисяч на день.

Також у Києві судитимуть злочинців, які продавали підроблені паспорти країн ЄС.

ДБР затримання шахраї продаж посада

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