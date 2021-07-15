У "Слузі народу" заговорили про Авакова, як про кандидата в мери Харкова
Екс міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков є найкращою кандидатурою на пост мера Харкова
Про це журналістам під будівлею Верховної Ради заявив голова партії "Слуга народу" та перший заступник керівника фракції цієї політсили Олександр Корнієнко, повідомляє RegioNews з посиланням на "Укрінформ".
"Я для Харкова кращого варіанта, ніж Арсен Борисович, не бачу", - зокрема заявив Корнієнко.
За його словами, "це буде остаточна крапка в питанні "Харьков – русский город". Це свідчило би, що там українська патріотична влада, там людина, яка точно за 10 років не дала підстав сумніватися у своїй патріотичності".
"Господарські якості в Арсена Борисовича теж є", - заявив Корнієнко.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада проголосувала за відставку Авакова з посади очільника МВС. Аваков перебував на цій посаді більше 7 років. Заяву про відставку Аваков оприлюднив в середу, 13 липня.
Вибори харківського міського голови призначені на 31 жовтня 2021 року.