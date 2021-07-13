Денис Монастирський погодився очолити Міністерство внутрішніх справ

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Про це сам Монастирський повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу", передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На фракції обговорювали відставку Арсена Авакова та призначення нового глави МВС.

Я прийняв найскладніше рішення в своєму житті. Відповісти "так" на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву іду як людина, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду, – заявив Монастирський.

Як повідомлялося, сьогодні Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Також стало відомо, що "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова.