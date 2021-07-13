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13 липня 2021, 20:40 8

Денис Монастирський погодився очолити Міністерство внутрішніх справ

13 липня 2021, 20:40 8
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Фото з відкритих джерел
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Чинний голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський погодився на пропозицію очолити Міністерство внутрішніх справ

Про це сам Монастирський повідомив журналістам після засідання фракції "Слуга народу", передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

На фракції обговорювали відставку Арсена Авакова та призначення нового глави МВС.

Я прийняв найскладніше рішення в своєму житті. Відповісти "так" на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву іду як людина, як політик, але я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду, – заявив Монастирський.

Як повідомлялося, сьогодні Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Також стало відомо, що "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова.

Арсен Аваков міністр відставка Денис Монастирський посада

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