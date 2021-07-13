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13 липня 2021, 16:13 181

У четвер Рада може розглянути відставку Авакова – ЗМІ

13 липня 2021, 16:13 181
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова

Про це повідомляють НВ, а також УНН з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

В четвер ВР розгляне відставку міністра МВС Арсена Авакова, — цитує УНН свої джерела.

Джерела ж НВ вважають, що секретар РНБО Данілов може перейти працювати в Міністерство внутрішніх справ після відставки нинішнього міністра.

Як повідомляли ЗМІ 15 червня, восени Авакова можуть відправити у відставку.

Нагадаємо, Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року.

кадри звільнення Арсен Аваков відставка Верховна Рада ЗМІ

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