У четвер Рада може розглянути відставку Авакова – ЗМІ
Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова
Про це повідомляють НВ, а також УНН з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
В четвер ВР розгляне відставку міністра МВС Арсена Авакова, — цитує УНН свої джерела.
Джерела ж НВ вважають, що секретар РНБО Данілов може перейти працювати в Міністерство внутрішніх справ після відставки нинішнього міністра.
Як повідомляли ЗМІ 15 червня, восени Авакова можуть відправити у відставку.
Нагадаємо, Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ з лютого 2014 року.
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