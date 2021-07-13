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13 липня 2021, 20:03 57

"Батьківщина" не голосуватиме за відставку Авакова

13 липня 2021, 20:03 57
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Фото з відкритих джерел
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Депутатська фракція "Батьківщина" не голосуватиме за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ

Про це заявила лідер партії та фракції Юлія Тимошенко, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми не брали участі в голосуванні за відставку жодного міністра, тому що ми не формували цей уряд, а тому абсолютно не несемо відповідальності за наслідки його роботи. Як і раніше, ні за які відставки ми голосувати не будемо, – сказала Тимошенко.

Вона наголосила, що зміна окремих осіб не має сенсу, оскільки необхідно "змінювати всю цю владу і змінювати повністю стратегію розвитку України".

На запитання про можливі причини рішення Арсена Авакова піти у відставку і про те, чи міг він написати заяву на особисте прохання президента Володимира Зеленського, Тимошенко відповіла: "Я думаю, що ніхто правди не знає, крім Зеленського і Авакова. А робити які-небудь пропозиції – занадто відповідально".

Водночас вона уточнила, що наразі не має інформації про можливе засідання Ради в четвер, на якому може бути проголосовано питання про відставку Авакова. Лідер "Батьківщини" зазначила, що "поки що жодних пояснень на цю тему не було".

Як повідомлялося, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав у відставку. Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади Міністра внутрішніх справ відповідно до частини першої статті 18 Закону України "Про Кабінет Міністрів України".

Арсен Аваков відставка Юлія Тимошенко Батьківщина кадри

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