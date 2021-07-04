Захищаючи Фукса, Аваков пішов проти Зеленського і може бути восени відправлений у відставку, - Лещенко

Цієї осені Арсен Аваков може бути звільнений з посади міністра внутрішніх справ України через те, що захищає олігарха Павла Фукса, з яким у нього давні зв'язки, що йде в розріз з політикою деолігархізації президента Володимира Зеленського

Про це на своєму каналі на " Ютубі" заявив журналіст Сергій Лещенко, передає RegioNews.

За його словами, на останньому засіданні РНБО Аваков не голосував за рішення про введення санкцій щодо олігархів Павла Фукса і Дмитра Фірташа.

Для Авакова, вважає Лещенко, відносини з Фуксом – "це частина секретного і неофіційного його життя". "Одного разу Аваков навіть розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону, що з Фуксом він знайомий 25 років, ще по Харкову, коли Фукс був "простим українським хлопцем". Зараз вони зустрічаються частіше, тому що Фукс переїхав до Києва, хоча раніше жив у Москві, і іноді Фукс йому дзвонить, і вони зустрічаються. Журналістам вдавалося фіксувати, як кортеж Фукса заїжджав на територію Міністерства внутрішніх справ, коли там перебував Аваков. Фукс пояснював ці зустрічі тим, що їздив у особистих справах", - зазначив Лещенко.

Він також нагадав історію перерозподілу активів колишнього президента Януковича: "Деякі активи сім'ї Януковича, такі як газові ліцензії, були оформлені на екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького, у якого була компанія "Голден Деррік", і у якої було 30 ліцензій. 19 переоформили на фірми, які приписують Фуксу". За словами Лещенка, інші 11 ліцензій "Голден Деррік" були "оформлені на пов'язані з Аваковим структури. Йдеться про фірму "Ангро Інвест", пов'язану з помічником колишнього нардепа від "Народного фроту" Ігоря Котвицького – найближчої довіреної особи Авакова".

"Можлива участь Авакова і Фукса в розподілі газової спадщини Януковича могла фактично впливати на поведінку Авакова під час РНБО, коли розглядалися санкції щодо Фукса, а це вже прямий конфлікт інтересів. І це може стати для Банкової додатковим приводом думати про те, що такий міністр неадекватний своїй посаді і ініціювати його відставку", - заявив Лещенко.

"Для Авакова це був момент істини, що вибрати - державний інтерес або приватний", - заявив Лещенко, додавши, що Аваков цей вибір зробив, ставши на бік олігархів. "Тепер президент Зеленський зміг на власні очі переконатися, що міністр голосує проти оголошеної Зеленським політики деолігархізації... Як мінімум, щодо міністра це означає, що такий міністр є ненадійним і питання його заміни - це тільки питання часу", - підсумував Лещенко.

Нагадаємо, 18 червня РНБО України ввела персональні санкції проти російсько-українського бізнесмена Павла Фукса. Підставою стало незаконне отримання компаніями Фукса ліцензій на видобуток корисних копалин на території України. Санкції включають блокування активів і обмеження торгових операцій. На початку року Павло Фукс висловився на підтримку кандидатури Ігоря Терехова, в.о. мера Харкова на майбутніх позачергових виборах Харківського міського голови.

Також нагадаємо, що Павло Фукс приїхав з Росії в Україну в листопаді 2015 року, а президент Петро Порошенко надав йому українське громадянство.