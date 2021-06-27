Фукс: я дружу з Аваковим вже 30 років, тому глава МВС не підтримав санкції президента

Павло Фукс вважає, що РНБО при Володимирі Зеленському стає несерйозним органом, який свої рішення засновує на інформації з "якихось сайтів"

Про це він сказав у ефірі програми "Україна з Тиграном Мартиросяном" на телеканалі Україна24.

Павло Фукс вважає, що президент Володимир Зеленський підписує укази, не перевіряючи інформацію, на якій вони засновані. "РНБО при президентові, в моєму розумінні, це один з найсерйозніших органів, в якому бере участь президент особисто, і коли ти туди йдеш, ти перебуваєш в цій раді, то ти повинен перевірити все до найдрібніших деталей... Я не знаю, хто надавав інформацію, безумовно, десь знайшов Данилов, я думаю, якісь служби принесли йому. Які теж десь знайшли, на якихось сайтах", - заявив Фукс.

Павло Фукс вважає, що президент легко піддається маніпуляціям. "Безумовно, президент дико принципова людина, я розумію, що йому по моїй ситуації Данилов, спецслужби вбили щось в голову", - зазначив Фукс.

У той же час Павло Фукс вважає, що спікер ВР Дмитро Разумков і глава МВС Арсен Аваков проявили відмінну від президентської позицію і не голосували за санкції проти нього, тому що Аваков добре знає бізнесмена.

"Ну може бути тому, що міністр (глава МВС Арсен Аваков - ред.) міг не голосувати, тому що ми знайомі майже 30 років, і він знає, що я не брешу, що я не громадянин Росії, може бути тому, я не знаю. Ви просто мою думку питаєте, але знаєте, коли ми з вами, припустимо, дружимо, спілкуємося і я знаю все про вас", - сказав Фукс.

На уточнююче запитання ведучого, які у нього стосунки з Аваковим, Фукс відповів: "хороші, приятельські. Ми не часто, він людина зайнята, але іноді розмовляємо. Харків турбує, він теж фанат Харкова, дуже переживає за Харків".

Крім того, Павло Фукс висловився проти курсу Володимира Зеленського на деолігархізацію. "Я до цього дуже негативно ставлюся. Чому, тому що такого немає в жодній країні світу, це ніби, знаєте, над нами якийсь експеримент проводять", - відповів Фукс на питання про своє ставлення до деолігархізації.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Павло Фукс вже заявляв про те, що президент Володимир Зеленський - довірливий і легко вірить нібито дезінформації, яку йому підсовують. Фукс має намір судитися через указ президента, яким проти бізнесмена вводиться повний пакет персональних санкцій, і вважає, що легко виграє судовий процес проти президента.

Нагадаємо, 18 червня Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції щодо бізнесмена Павла Фукса, який має російське походження, але за часів президентства Петра Порошенка отримав громадянство України. Водночас експерти вже заявили, що санкції РНБО щодо Фукса вплинуть на вибори мера Харкова.

Павло Фукс неодноразово заявляв, що підтримує на мерських виборах у Харкові тимчасового голову Ігоря Терехова, який у 2007-2010 роках обіймав посаду заступника голови Харківської ОДА Арсена Авакова.

Нагадаємо, що 31 жовтня 2021 року в Харкові пройдуть дострокові вибори міського голови.